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Рандерс - Ольборг

11.11.2013, Понедельник, 22:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 15 тур Рандерс - Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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