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Эсбьерг - Копенгаген

10.11.2013, Воскресенье, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 15 тур Эсбьерг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
8 тур
14 сентября, суббота 19:00 Копенгаген 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:2 Эсбьерг
12 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Эсбьерг 2:2 Копенгаген
4 тур
4 августа, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 17:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
19 тур
4 декабря, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Эсбьерг
2 тур
24 июля, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 22:00 Копенгаген 3:2 Эсбьерг
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Копенгаген
11 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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