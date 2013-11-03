Введите ваш ник на сайте

Мидтьюлланд - Эсбьерг

03.11.2013, Воскресенье, 22:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 14 тур Мидтьюлланд - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
7 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
22 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
16 тур
12 ноября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
23 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Эсбьерг
4 тур
7 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 0:3 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:1 Мидтьюлланд
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
1 тур
18 июля, суббота 00:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
...
  • Читайте нас: 