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Копенгаген - Нордшелланд

02.11.2013, Суббота, 18:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 14 тур Копенгаген - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
4 тур
11 августа, воскресенье 21:00 Нордшелланд 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
15 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:3 Копенгаген
20 тур
9 декабря, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:1 Нордшелланд
9 тур
15 сентября, суббота 21:00 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
2 мая, среда 22:00 Нордшелланд 1:0 Копенгаген
13 тур
24 октября, понедельник 21:00 Копенгаген 1:3 Нордшелланд
3 тур
30 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:3 Копенгаген
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
5 тур
14 августа, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Нордшелланд 0:3 Копенгаген
22 тур
24 марта, среда 22:00 Копенгаген 0:2 Нордшелланд
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Нордшелланд 2:0 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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