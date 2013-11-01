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Сендерийск - Рандерс

01.11.2013, Пятница, 21:30 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 14 тур Сендерийск - Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
7 тур
2 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Сендерийск 0:2 Рандерс
22 тур
8 марта, пятница 21:30 Рандерс 2:0 Сендерийск
1 тур
14 июля, суббота 19:00 Сендерийск 6:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Рандерс 0:0 Сендерийск
19 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Рандерс
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 0:0 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Рандерс
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Рандерс 0:0 Сендерийск
1 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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