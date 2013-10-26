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Нордшелланд - Мидтьюлланд

26.10.2013, Суббота, 19:00 мск Фарум, стадион Фарум Парк Дания. Суперлига, 13 тур Нордшелланд - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
8 тур
16 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 17:00 Нордшелланд 3:1 Мидтьюлланд
22 тур
11 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Нордшелланд
2 тур
21 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Нордшелланд
18 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Нордшелланд 0:0 Мидтьюлланд
6 тур
21 августа, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:0 Мидтьюлланд
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Нордшелланд
6 тур
23 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 16:00 Мидтьюлланд 1:0 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 3:0 Мидтьюлланд
8 тур
12 сентября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Нордшелланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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