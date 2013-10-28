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Эсбьерг - Орхус

28.10.2013, Понедельник, 22:30 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 13 тур Эсбьерг - Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
4 тур
10 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 5:1 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
5 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Эсбьерг
21 тур
4 марта, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:1 Орхус
2 тур
23 июля, понедельник 21:00 Орхус 0:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
31 марта, среда 20:15 Эсбьерг 0:4 Орхус
18 тур
7 декабря, понедельник 23:15 Орхус 1:1 Эсбьерг
10 тур
28 сентября, понедельник 21:00 Эсбьерг 3:2 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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