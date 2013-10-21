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Сендерийск - Оденсе

21.10.2013, Понедельник, 21:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 12 тур Сендерийск - Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
1 тур
21 июля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Сендерийск 4:1 Оденсе
16 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Оденсе 5:0 Сендерийск
6 тур
20 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 1:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 16:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, понедельник 22:00 Сендерийск 0:4 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Оденсе 2:4 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Сендерийск 0:2 Оденсе
13 тур
25 октября, понедельник 21:00 Оденсе 1:2 Сендерийск
5 тур
14 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:3 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
3 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 2:0 Оденсе
20 тур
13 марта, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Сендерийск
2 тур
25 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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