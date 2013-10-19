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Мидтьюлланд - Рандерс

19.10.2013, Суббота, 19:00 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Дания. Суперлига, 12 тур Мидтьюлланд - Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
12 тур
18 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
26 апреля, понедельник 21:00 Рандерс 2:0 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 4:1 Рандерс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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