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Копенгаген - Ольборг

20.10.2013, Воскресенье, 21:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Суперлига, 12 тур Копенгаген - Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:0 Ольборг
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Ольборг
19 тур
4 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 1:1 Копенгаген
9 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
21 тур
12 марта, суббота 21:00 Ольборг 0:1 Копенгаген
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Ольборг
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:0 Копенгаген
10 тур
27 сентября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Копенгаген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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