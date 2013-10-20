Копенгаген - Ольборг

|1 тур
|21 июля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|28 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|21 тур
|12 марта, суббота
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|3 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ольборг
|33
|18
|8
|7
|60:38
|+22
|62
|2.
|Копенгаген
|33
|15
|11
|7
|54:38
|+16
|56
|3.
|Мидтьюлланд
|33
|16
|7
|10
|61:38
|+23
|55
|4.
|Брондбю
|33
|13
|13
|7
|47:38
|+9
|52
|5.
|Эсбьерг
|33
|13
|10
|10
|49:37
|+12
|49
|6.
|Нордшелланд
|33
|13
|7
|13
|38:44
|-6
|46
|7.
|Оденсе
|33
|10
|10
|13
|47:46
|+1
|40
|8.
|Рандерс
|33
|8
|15
|10
|40:47
|-7
|39
|9.
|Вестсьелланд
|33
|8
|14
|11
|31:42
|-11
|38
|10.
|Сендерийск
|33
|10
|8
|15
|41:53
|-12
|38
|11.
|Виборг
|33
|7
|10
|16
|41:60
|-19
|31
|12.
|Орхус
|33
|8
|5
|20
|35:63
|-28
|29