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Эсбьерг - Оденсе

06.10.2013, Воскресенье, 15:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 11 тур Эсбьерг - Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 6:2 Оденсе
19 тур
1 декабря, суббота 20:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
9 тур
14 сентября, пятница 20:30 Эсбьерг 3:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
2 мая, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Эсбьерг
16 тур
13 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
1 тур
17 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 20:00 Оденсе 0:0 Эсбьерг
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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