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Ольборг - Орхус

29.09.2013, Воскресенье, 19:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 10 тур Ольборг - Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Орхус 3:0 Ольборг
19 тур
3 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 0:3 Орхус
1 тур
13 июля, пятница 20:30 Орхус 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Ольборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:2 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
10 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:2 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Орхус
1 тур
20 июля, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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