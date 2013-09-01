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Ольборг - Брондбю

01.09.2013, Воскресенье, 21:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 7 тур Ольборг - Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:1 Брондбю
12 тур
7 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 1:3 Ольборг
2 тур
22 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Брондбю
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:2 Ольборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Ольборг
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
4 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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