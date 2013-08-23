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Орхус - Сендерийск

23.08.2013, Пятница, 20:30 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 6 тур Орхус - Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
11 мая, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
12 тур
6 октября, суббота 19:00 Сендерийск 0:3 Орхус
10 тур
21 сентября, пятница 20:30 Орхус 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
2 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:3 Сендерийск
15 тур
7 ноября, понедельник 22:00 Сендерийск 1:1 Орхус
4 тур
6 августа, суббота 19:00 Сендерийск 3:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Орхус 1:2 Сендерийск
12 тур
19 октября, понедельник 21:00 Сендерийск 1:0 Орхус
11 тур
3 октября, суббота 19:00 Орхус 2:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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