Введите ваш ник на сайте

Рандерс - Эсбьерг

19.08.2013, Понедельник, 21:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 5 тур Рандерс - Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:0 Рандерс
20 тур
8 декабря, суббота 19:00 Рандерс 2:1 Эсбьерг
5 тур
13 августа, понедельник 21:00 Рандерс 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Рандерс 2:2 Эсбьерг
21 тур
13 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:3 Рандерс
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Рандерс 4:0 Эсбьерг
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рандерс 0:1 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
...
  • Читайте нас: 