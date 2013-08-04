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Брондбю - Эсбьерг

04.08.2013, Воскресенье, 21:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 3 тур Брондбю - Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 20:00 Эсбьерг 1:0 Брондбю
17 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Эсбьерг
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 20:00 Брондбю 3:0 Эсбьерг
14 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:2 Брондбю
5 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
25 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Брондбю
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:4 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 2:1 Брондбю
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 33 18 8 7 60:38 +22 62
2. Копенгаген 33 15 11 7 54:38 +16 56
3. Мидтьюлланд 33 16 7 10 61:38 +23 55
4. Брондбю 33 13 13 7 47:38 +9 52
5. Эсбьерг 33 13 10 10 49:37 +12 49
6. Нордшелланд 33 13 7 13 38:44 -6 46
7. Оденсе 33 10 10 13 47:46 +1 40
8. Рандерс 33 8 15 10 40:47 -7 39
9. Вестсьелланд 33 8 14 11 31:42 -11 38
10. Сендерийск 33 10 8 15 41:53 -12 38
11. Виборг 33 7 10 16 41:60 -19 31
12. Орхус 33 8 5 20 35:63 -28 29
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