Черноморец - Шахтер

|Финал
|22 мая, среда
|20:45
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|Финал
|22 мая, среда
|20:45
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|21 тур
|16 марта, суббота
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|22:00
|Черноморец
|1:5
|Шахтер
|23 тур
|17 марта, суббота
|18:00
|Шахтер
|4:0
|Черноморец
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Черноморец
|2:2
|Шахтер
|27 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Черноморец
|0:1
|Шахтер
|25 тур
|25 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Черноморец
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|18:00
|Черноморец
|0:3
|Шахтер
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|0:1
|Черноморец
|9 тур
|15 сентября, суббота
|20:00
|Черноморец
|1:2
|Шахтер