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Судьи
Главный судья:
Сергей Бойко (Иванков, Киевская область)

Черноморец - Шахтер

10.07.2013, Среда, 22:00 мск Одесса, стадион Черноморец Суперкубок Украины Черноморец - Шахтер
Украина. Кубок (2012/2013)
Финал
22 мая, среда 20:45 Шахтер 3:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
6 тур
19 августа, воскресенье 22:00 Черноморец 1:5 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 18:00 Шахтер 4:0 Черноморец
8 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Черноморец 2:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2009/2010)
27 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Черноморец
12 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Черноморец 0:1 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Черноморец
10 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Черноморец 0:3 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
24 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Шахтер 0:1 Черноморец
9 тур
15 сентября, суббота 20:00 Черноморец 1:2 Шахтер
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