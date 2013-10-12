Гондурас - Коста-Рика

|Плей-офф, 1/4 финала
|22 июля, понедельник
|03:00
|Гондурас
|1:0
|Коста-Рика
|Плей-офф, 1/4 финала
|22 июля, понедельник
|03:00
|Гондурас
|1:0
|Коста-Рика
|Финальный раунд, 4 тур
|8 июня, суббота
|06:00
|Коста-Рика
|1:0
|Гондурас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|США
|10
|7
|1
|2
|15:8
|+7
|22
|2.
|Коста-Рика
|10
|5
|3
|2
|13:7
|+6
|18
|3.
|Гондурас
|10
|4
|3
|3
|13:12
|+1
|15
|4.
|Мексика
|10
|2
|5
|3
|7:9
|-2
|11
|5.
|Панама
|10
|1
|5
|4
|10:14
|-4
|8
|6.
|Ямайка
|10
|0
|5
|5
|5:13
|-8
|5