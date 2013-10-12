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Гондурас - Коста-Рика

12.10.2013, Суббота, 01:00 мск Сан Педро Сула, стадион Эстадио Олимпико Метрополитано Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 9 тур Гондурас - Коста-Рика
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013
Плей-офф, 1/4 финала
22 июля, понедельник 03:00 Гондурас 1:0 Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013)
Финальный раунд, 4 тур
8 июня, суббота 06:00 Коста-Рика 1:0 Гондурас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. США 10 7 1 2 15:8 +7 22
2. Коста-Рика 10 5 3 2 13:7 +6 18
3. Гондурас 10 4 3 3 13:12 +1 15
4. Мексика 10 2 5 3 7:9 -2 11
5. Панама 10 1 5 4 10:14 -4 8
6. Ямайка 10 0 5 5 5:13 -8 5
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