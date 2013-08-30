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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)

Бавария - Челси

30.08.2013, Пятница, 22:45 мск Прага, стадион Синобо Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая) Суперкубок УЕФА Бавария - Челси
Лига Чемпионов (2011/2012)
Финал
19 мая, суббота 22:45 Бавария 1:1
(3:4)п		 Челси
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