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Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси

28.10.2013, Понедельник, 05:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

22 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл

27 мая, понедельник 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 19 ноября, понедельник 06:00 Сиэтл 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 12 ноября, понедельник 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
3 мая, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

5 июля, вторник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл

16 марта, среда 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, понедельник 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 1 ноября, понедельник 00:00 Сиэтл 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

5 июля, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл

8 мая, суббота 00:00 Сиэтл 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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