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Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр

28.10.2013, Понедельник, 01:00 мск Ист-Резерфорд, Нью-Джерси, стадион Джиантс Стэдиум США. МЛС Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
США. МЛС 2013

8 апреля, понедельник 01:00 Чикаго Файр 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 октября, суббота 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
18 июля, среда 21:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
18 июня, понедельник 01:00 Чикаго Файр 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

14 августа, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Чикаго Файр

26 июня, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

9 августа, понедельник 05:00 Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз

28 марта, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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