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Сан-Хосе - Даллас

27.10.2013, Воскресенье, 01:30 мск Сан-Хосе, стадион Бак Шоу США. МЛС Сан-Хосе - Даллас
США. МЛС 2013

25 августа, воскресенье 05:00 Даллас 2:2 Сан-Хосе

26 мая, воскресенье 04:30 Даллас 1:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:3 Даллас
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 06:30 Сан-Хосе 2:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 05:00 Даллас 0:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

23 октября, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 4:2 Даллас

27 марта, воскресенье 05:00 Даллас 0:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2010

12 сентября, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 0:0 Даллас

6 июня, воскресенье 00:00 Даллас 2:0 Сан-Хосе
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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