Филадельфия Юнион - Канзаc Сити

|
|28 сентября, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|0:1
|Филадельфия Юнион
|
|28 сентября, суббота
|04:00
|Канзаc Сити
|0:1
|Филадельфия Юнион
|
|3 марта, воскресенье
|01:00
|Филадельфия Юнион
|1:3
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|25 октября, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|2:1
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|24 июня, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|4:0
|Канзаc Сити
|
|24 сентября, суббота
|00:00
|Канзаc Сити
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|23 июня, четверг
|00:00
|Филадельфия Юнион
|0:0
|Канзаc Сити
|
|4 сентября, суббота
|00:00
|Филадельфия Юнион
|1:1
|Канзаc Сити
|
|11 июня, пятница
|00:00
|Канзаc Сити
|2:0
|Филадельфия Юнион
|Группа Восточная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|17
|8
|9
|58:41
|+17
|59
|2.
|Cпортинг КС
|34
|17
|7
|10
|47:30
|+17
|58
|3.
|Нью-Инглэнд
|34
|14
|9
|11
|49:38
|+11
|51
|4.
|Динамо Хью
|34
|14
|9
|11
|41:41
|0
|51
|5.
|Монреаль Импакт
|34
|14
|7
|13
|50:49
|+1
|49
|6.
|Чикаго Файр
|34
|14
|7
|13
|47:52
|-5
|49
|7.
|Филадельфия
|34
|12
|10
|12
|42:44
|-2
|46
|8.
|Коламбус
|34
|12
|5
|17
|42:46
|-4
|41
|9.
|Торонто
|34
|6
|11
|17
|30:47
|-17
|29
|10.
|Ди Си Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|22:59
|-37
|16