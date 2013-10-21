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Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе

21.10.2013, Понедельник, 05:00 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
США. МЛС 2013

1 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе

30 июня, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 08:00 Сан-Хосе 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 03:00 Сан-Хосе 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 06:00 Сан-Хосе 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
24 мая, четверг 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сан-Хосе

26 июня, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

21 августа, суббота 00:00 Сан-Хосе 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

23 июля, пятница 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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