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Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз

20.10.2013, Воскресенье, 23:59 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013

9 сентября, понедельник 01:00 Хьюстон 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

30 июня, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
11 августа, суббота 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
4 августа, суббота 04:00 Хьюстон 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2011

22 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 апреля, воскресенье 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

1 августа, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 июня, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Хьюстон
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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