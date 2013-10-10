Хьюстон - Канзаc Сити

|
|26 мая, воскресенье
|23:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|
|13 мая, понедельник
|04:00
|Хьюстон
|0:1
|Канзаc Сити
|
|26 мая, воскресенье
|23:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|
|13 мая, понедельник
|04:00
|Хьюстон
|0:1
|Канзаc Сити
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|8 ноября, четверг
|06:00
|Канзаc Сити
|1:0
|Хьюстон
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|5 ноября, понедельник
|00:30
|Хьюстон
|2:0
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|15 сентября, суббота
|04:30
|Канзаc Сити
|1:1
|Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|19 июля, четверг
|04:30
|Хьюстон
|2:1
|Канзаc Сити
|Регулярный чемпионат,
|8 июля, воскресенье
|04:00
|Канзаc Сити
|0:0
|Хьюстон
|1/2 финала
|7 ноября, понедельник
|00:00
|Канзаc Сити
|0:2
|Хьюстон
|
|10 сентября, суббота
|00:00
|Канзаc Сити
|3:0
|Хьюстон
|
|17 июля, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|1:1
|Канзаc Сити
|
|23 сентября, четверг
|04:30
|Канзаc Сити
|4:3
|Хьюстон
|
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Хьюстон
|3:0
|Канзаc Сити
|Группа Восточная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|17
|8
|9
|58:41
|+17
|59
|2.
|Cпортинг КС
|34
|17
|7
|10
|47:30
|+17
|58
|3.
|Нью-Инглэнд
|34
|14
|9
|11
|49:38
|+11
|51
|4.
|Динамо Хью
|34
|14
|9
|11
|41:41
|0
|51
|5.
|Монреаль Импакт
|34
|14
|7
|13
|50:49
|+1
|49
|6.
|Чикаго Файр
|34
|14
|7
|13
|47:52
|-5
|49
|7.
|Филадельфия
|34
|12
|10
|12
|42:44
|-2
|46
|8.
|Коламбус
|34
|12
|5
|17
|42:46
|-4
|41
|9.
|Торонто
|34
|6
|11
|17
|30:47
|-17
|29
|10.
|Ди Си Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|22:59
|-37
|16