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Хьюстон - Канзаc Сити

10.10.2013, Четверг, 04:30 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Канзаc Сити
США. МЛС 2013

26 мая, воскресенье 23:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

13 мая, понедельник 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 06:00 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 04:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 04:30 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 0:2 Хьюстон

10 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 3:0 Хьюстон

17 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

23 сентября, четверг 04:30 Канзаc Сити 4:3 Хьюстон

2 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:0 Канзаc Сити
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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