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Хьюстон - Монреаль Импакт

05.10.2013, Суббота, 04:30 мск Хьюстон, Техас, стадион Робертсон Стэдиум США. МЛС Хьюстон - Монреаль Импакт
США. МЛС 2013

25 августа, воскресенье 03:00 Монреаль Импакт 5:0 Хьюстон

20 июня, четверг 04:00 Монреаль Импакт 2:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 04:30 Хьюстон 1:1 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 04:30 Хьюстон 3:0 Монреаль Импакт
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 03:30 Монреаль Импакт 4:2 Хьюстон
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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