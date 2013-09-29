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Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси

29.09.2013, Воскресенье, 23:30 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

14 июля, воскресенье 07:00 Портленд 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

20 июня, четверг 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 07:00 Портленд 3:5 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
18 июня, понедельник 03:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд
Регулярный чемпионат,
15 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд
США. МЛС 2011

4 августа, четверг 00:00 Портленд 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

24 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Портленд
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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