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Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе

22.09.2013, Воскресенье, 05:00 мск Солт-Лейк-Сити, стадион Рио Тинто США. МЛС Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
США. МЛС 2013

2 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе

4 марта, понедельник 07:00 Сан-Хосе 0:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 5:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
22 апреля, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 3:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

24 июля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе

20 марта, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

26 июня, суббота 00:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе

28 марта, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 0:3 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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