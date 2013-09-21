Портленд - Колорадо

|
|24 июня, понедельник
|03:00
|Портленд
|3:0
|Колорадо
|Регулярный чемпионат,
|6 сентября, четверг
|05:00
|Колорадо
|3:0
|Портленд
|Регулярный чемпионат,
|1 сентября, суббота
|06:30
|Портленд
|1:0
|Колорадо
|Регулярный чемпионат,
|1 июля, воскресенье
|05:00
|Колорадо
|3:0
|Портленд
|Группа Западная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портленд
|34
|14
|15
|5
|54:33
|+21
|57
|2.
|Реал Солт-Лейк
|34
|16
|8
|10
|57:41
|+16
|56
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|15
|8
|11
|53:38
|+15
|53
|4.
|Сиэтл
|34
|15
|7
|12
|42:42
|0
|52
|5.
|Колорадо
|34
|14
|9
|11
|45:38
|+7
|51
|6.
|Сан-Хосе
|34
|14
|9
|11
|35:42
|-7
|51
|7.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|13
|9
|12
|53:45
|+8
|48
|8.
|Даллас
|34
|11
|11
|12
|48:52
|-4
|44
|9.
|34
|6
|8
|20
|30:67
|-37
|26