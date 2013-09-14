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Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси

14.09.2013, Суббота, 23:59 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
19 марта, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2011

4 июня, суббота 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ди Си Юнайтед

10 апреля, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

19 сентября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ди Си Юнайтед

19 июля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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