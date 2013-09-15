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Филадельфия Юнион - Хьюстон

15.09.2013, Воскресенье, 03:30 мск Пенсильвания, стадион ППЛ Парк США. МЛС Филадельфия Юнион - Хьюстон
США. МЛС 2013

7 июля, воскресенье 05:00 Хьюстон 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
21 октября, воскресенье 03:30 Хьюстон 3:1 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
23 сентября, воскресенье 23:59 Филадельфия Юнион 3:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 4 ноября, пятница 00:00 Хьюстон 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 1:2 Хьюстон
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон

20 марта, воскресенье 03:30 Хьюстон 0:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

2 октября, суббота 23:55 Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон

30 мая, воскресенье 04:30 Хьюстон 2:3 Филадельфия Юнион
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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