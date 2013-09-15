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Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто

15.09.2013, Воскресенье, 03:00 мск Ист-Резерфорд, Нью-Джерси, стадион Джиантс Стэдиум США. МЛС Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
США. МЛС 2013

20 июля, суббота 23:59 Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз

27 апреля, суббота 22:00 Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 сентября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто
Регулярный чемпионат,
1 июля, воскресенье 03:00 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

2 октября, воскресенье 00:00 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

7 июля, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 5:0 Торонто
США. МЛС 2010

21 августа, суббота 00:00 Торонто 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз

12 августа, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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