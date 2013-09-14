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Сиэтл - Реал Солт-Лейк

14.09.2013, Суббота, 06:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

23 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл

31 марта, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 06:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, суббота 05:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
18 октября, четверг 06:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
5 июля, четверг 06:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Сиэтл 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 3 ноября, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2011

10 сентября, суббота 00:00 Сиэтл 1:2 Реал Солт-Лейк

29 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2010

10 сентября, пятница 00:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк

11 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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