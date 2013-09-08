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Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо

08.09.2013, Воскресенье, 06:30 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
США. МЛС 2013

28 июля, воскресенье 03:00 Колорадо 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси

24 марта, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
1 октября, понедельник 03:00 Колорадо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 07:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
22 апреля, воскресенье 00:00 Колорадо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2011

10 сентября, суббота 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо

19 июня, воскресенье 00:00 Колорадо 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Колорадо

6 мая, четверг 00:00 Колорадо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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