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Сиэтл - Чикаго Файр

08.09.2013, Воскресенье, 06:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Чикаго Файр
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
29 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

5 июня, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 0:0 Сиэтл

10 апреля, воскресенье 00:00 Сиэтл 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2010

26 сентября, воскресенье 04:00 Чикаго Файр 0:1 Сиэтл

29 августа, воскресенье 00:00 Сиэтл 2:1 Чикаго Файр
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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