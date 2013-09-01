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Чикаго Файр - Хьюстон

01.09.2013, Воскресенье, 23:00 мск Бриджвью, Иллинойс, стадион Тойота Парк США. МЛС Чикаго Файр - Хьюстон
США. МЛС 2013

28 июля, воскресенье 05:00 Хьюстон 1:1 Чикаго Файр

15 апреля, понедельник 01:00 Хьюстон 2:1 Чикаго Файр
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1 раунд
1 ноября, четверг 03:00 Чикаго Файр 1:2 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Чикаго Файр 3:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
4 июля, среда 04:30 Хьюстон 0:0 Чикаго Файр
Регулярный чемпионат,
16 апреля, понедельник 00:00 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2011

1 октября, суббота 00:00 Хьюстон 1:1 Чикаго Файр

24 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 1:1 Хьюстон
США. МЛС 2010

22 августа, воскресенье 00:00 Хьюстон 4:3 Чикаго Файр

25 апреля, воскресенье 00:00 Чикаго Файр 2:0 Хьюстон
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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