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Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед

01.09.2013, Воскресенье, 04:00 мск Ист-Резерфорд, Нью-Джерси, стадион Джиантс Стэдиум США. МЛС Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

14 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

16 марта, суббота 20:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 04:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 августа, четверг 04:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
25 июня, понедельник 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
23 апреля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед

22 апреля, пятница 00:00 Ди Си Юнайтед 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

11 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

1 мая, суббота 00:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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