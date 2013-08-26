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Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион

26.08.2013, Понедельник, 03:30 мск Фоксборо, стадион Жилетт Стэдиум США. МЛС Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

28 апреля, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион

17 марта, воскресенье 01:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Регулярный чемпионат,
2 сентября, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
30 июля, понедельник 03:00 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2011

8 сентября, четверг 00:00 Филадельфия Юнион 4:4 Нью-Инглэнд Революшн

18 июля, понедельник 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

29 августа, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион

31 июля, суббота 23:30 Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Группа Восточная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Йорк Ред Буллз 34 17 8 9 58:41 +17 59
2. Cпортинг КС 34 17 7 10 47:30 +17 58
3. Нью-Инглэнд 34 14 9 11 49:38 +11 51
4. Динамо Хью 34 14 9 11 41:41 0 51
5. Монреаль Импакт 34 14 7 13 50:49 +1 49
6. Чикаго Файр 34 14 7 13 47:52 -5 49
7. Филадельфия 34 12 10 12 42:44 -2 46
8. Коламбус 34 12 5 17 42:46 -4 41
9. Торонто 34 6 11 17 30:47 -17 29
10. Ди Си Юнайтед 34 3 7 24 22:59 -37 16
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