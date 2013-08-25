Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси

25.08.2013, Воскресенье, 05:00 мск Ванкувер, стадион БиСи Плэйс США. МЛС Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

21 июля, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткепс

12 мая, воскресенье 03:00 Ванкувер Уайткепс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1 раунд
2 ноября, пятница 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
2 сентября, воскресенье 06:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткепс
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 06:00 Ванкувер Уайткепс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткепс

31 июля, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 0:4 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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