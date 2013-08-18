Введите ваш ник на сайте

Портленд - Даллас

18.08.2013, Воскресенье, 07:00 мск Портлэнд, стадион Желд-Вен Филд США. МЛС Портленд - Даллас
США. МЛС 2013, группа Западная конференция

16 июня, воскресенье 01:00 Портленд 1:0 Даллас
США. МЛС 2013

9 мая, четверг 05:00 Даллас 1:1 Портленд
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
6 августа, понедельник 03:00 Портленд 1:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 05:00 Даллас 5:0 Портленд
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
18 марта, воскресенье 00:00 Даллас 1:1 Портленд
США. МЛС 2011

26 июня, воскресенье 00:00 Даллас 4:0 Портленд

18 апреля, понедельник 00:00 Портленд 3:2 Даллас
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
...
  • Читайте нас: 