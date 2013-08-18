Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк

|
|9 июня, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|28 апреля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|9 июня, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|28 апреля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|7 октября, воскресенье
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|Регулярный чемпионат,
|21 июня, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|11 марта, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|Реал Солт-Лейк
|1/2 финала
|7 ноября, понедельник
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1
|Реал Солт-Лейк
|
|2 октября, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|27 марта, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|4:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|10 июня, четверг
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|18 апреля, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|Группа Западная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Портленд
|34
|14
|15
|5
|54:33
|+21
|57
|2.
|Реал Солт-Лейк
|34
|16
|8
|10
|57:41
|+16
|56
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|15
|8
|11
|53:38
|+15
|53
|4.
|Сиэтл
|34
|15
|7
|12
|42:42
|0
|52
|5.
|Колорадо
|34
|14
|9
|11
|45:38
|+7
|51
|6.
|Сан-Хосе
|34
|14
|9
|11
|35:42
|-7
|51
|7.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|13
|9
|12
|53:45
|+8
|48
|8.
|Даллас
|34
|11
|11
|12
|48:52
|-4
|44
|9.
|34
|6
|8
|20
|30:67
|-37
|26