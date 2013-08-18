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Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк

18.08.2013, Воскресенье, 06:30 мск Карсон, Калифорния, стадион Стаб Хаб США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

9 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси

28 апреля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
21 июня, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012, группа Западная конференция
Регулярный чемпионат,
11 марта, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк

2 октября, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк

27 марта, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010

10 июня, четверг 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси

18 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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