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Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси

12.08.2013, Понедельник, 04:00 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2013

8 июля, понедельник 06:30 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас

14 апреля, воскресенье 03:30 Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 августа, понедельник 03:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас
Регулярный чемпионат,
29 июля, воскресенье 04:00 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Регулярный чемпионат,
29 апреля, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас
США. МЛС 2011

7 августа, воскресенье 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас

2 мая, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/2 финала
15 ноября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Даллас

25 октября, понедельник 04:00 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Даллас

21 мая, пятница 00:00 Даллас 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
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