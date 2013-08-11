Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз

|
|27 мая, понедельник
|01:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:2
|Коламбус
|
|27 мая, понедельник
|01:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:2
|Коламбус
|
|4 мая, суббота
|23:59
|Коламбус
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Регулярный чемпионат,
|16 сентября, воскресенье
|03:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:1
|Коламбус
|Регулярный чемпионат,
|7 апреля, суббота
|00:00
|Коламбус
|1:4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|5 июня, воскресенье
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Коламбус
|
|26 марта, суббота
|23:00
|Коламбус
|0:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|18 июля, воскресенье
|00:00
|Коламбус
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|21 мая, пятница
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3
|Коламбус
|Группа Восточная конференция
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|17
|8
|9
|58:41
|+17
|59
|2.
|Cпортинг КС
|34
|17
|7
|10
|47:30
|+17
|58
|3.
|Нью-Инглэнд
|34
|14
|9
|11
|49:38
|+11
|51
|4.
|Динамо Хью
|34
|14
|9
|11
|41:41
|0
|51
|5.
|Монреаль Импакт
|34
|14
|7
|13
|50:49
|+1
|49
|6.
|Чикаго Файр
|34
|14
|7
|13
|47:52
|-5
|49
|7.
|Филадельфия
|34
|12
|10
|12
|42:44
|-2
|46
|8.
|Коламбус
|34
|12
|5
|17
|42:46
|-4
|41
|9.
|Торонто
|34
|6
|11
|17
|30:47
|-17
|29
|10.
|Ди Си Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|22:59
|-37
|16