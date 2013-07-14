Введите ваш ник на сайте

Тобол - Актобе

14.07.2013, Воскресенье, 17:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Тобол - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
9 тур
5 мая, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
21 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Тобол 2:2 Актобе
9 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 22 14 5 3 30:12 +18 47
2. Астана 22 12 5 5 35:24 +11 41
3. Шахтер Кр 22 10 5 7 31:23 +8 35
4. Иртыш 22 9 7 6 24:20 +4 31
5. Кайрат 22 7 10 5 28:24 +4 31
6. Ордабасы 22 8 6 8 20:20 0 30
7. Атырау 22 7 6 9 18:28 -10 27
8. Тобол 22 7 5 10 29:26 +3 26
9. Восток 22 5 8 9 12:24 -12 23
10. Жетысу 22 4 12 6 20:25 -5 21
11. Тараз 22 4 6 12 19:29 -10 18
12. Акжайык 22 4 7 11 23:34 -11 13
* - Иртыш: снято 3
Жетысу: снято 3
Акжайык: снято 6
...
  • Читайте нас: 