Тобол - Актобе

|9 тур
|5 мая, воскресенье
|13:00
|Актобе
|1:0
|Тобол
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Актобе
|22
|14
|5
|3
|30:12
|+18
|47
|2.
|Астана
|22
|12
|5
|5
|35:24
|+11
|41
|3.
|Шахтер Кр
|22
|10
|5
|7
|31:23
|+8
|35
|4.
|Иртыш
|22
|9
|7
|6
|24:20
|+4
|31
|5.
|Кайрат
|22
|7
|10
|5
|28:24
|+4
|31
|6.
|Ордабасы
|22
|8
|6
|8
|20:20
|0
|30
|7.
|Атырау
|22
|7
|6
|9
|18:28
|-10
|27
|8.
|Тобол
|22
|7
|5
|10
|29:26
|+3
|26
|9.
|Восток
|22
|5
|8
|9
|12:24
|-12
|23
|10.
|Жетысу
|22
|4
|12
|6
|20:25
|-5
|21
|11.
|Тараз
|22
|4
|6
|12
|19:29
|-10
|18
|12.
|Акжайык
|22
|4
|7
|11
|23:34
|-11
|13
|* - Иртыш: снято 3
Жетысу: снято 3
Акжайык: снято 6