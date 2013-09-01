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БАТЭ - Торпедо-БелАЗ

01.09.2013, Воскресенье, 18:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 22 тур БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
11 тур
31 мая, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 16:00 БАТЭ 2:0 Торпедо-БелАЗ
19 тур
13 июля, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:2 Торпедо-БелАЗ
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 БАТЭ
6 тур
23 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
30 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
5 июня, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
12 тур
4 июля, суббота 00:00 БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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