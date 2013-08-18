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Торпедо-БелАЗ - Неман

18.08.2013, Воскресенье, 19:15 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ - Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
10 тур
24 мая, пятница 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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