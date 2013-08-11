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Славия-Мозырь - Динамо

11.08.2013, Воскресенье, 19:00 мск Мозырь, стадион Юность Беларусь. Высшая лига, 20 тур Славия-Мозырь - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
9 тур
17 мая, пятница 19:30 Динамо 0:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 15:30 Динамо 4:2 Славия-Мозырь
13 тур
11 июня, понедельник 19:00 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
2 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Славия-Мозырь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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