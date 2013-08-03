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Гомель - Белшина

03.08.2013, Суббота, 20:30 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 19 тур Гомель - Белшина
Беларусь. Высшая лига 2013
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Белшина 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Белшина 3:1 Гомель
19 тур
14 октября, воскресенье 16:00 Белшина 1:1 Гомель
8 тур
3 мая, четверг 19:30 Гомель 1:0 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 0:0 Гомель
19 тур
4 сентября, воскресенье 18:00 Белшина 1:0 Гомель
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Гомель 3:1 Белшина
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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