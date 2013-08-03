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Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь

03.08.2013, Суббота, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 19 тур Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
8 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
23 октября, вторник 15:00 Славия-Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ
15 тур
23 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:0 Торпедо-БелАЗ
4 тур
10 апреля, вторник 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия-Мозырь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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